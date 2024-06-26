Суд так и не дал нам исследовать телефон Нукеновой - защитник Бишимбаева

Защитник экс-министра Куандыка Бишимбаева Ерлан Газымжанов, озвучивая апелляционную жалобу, рассказал, что ему так и не дали доступ к телефону Салтанат Нукеновой во время главного судебного разбирательства. Это, по его словам, является очередным нарушением судьи, и может помочь отменить вынесенный приговор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По надуманным причинам суд воспрепятствовал исследованию телефона Нукеновой. Он просто не дал стороне защиты посмотреть ватсап-переписку между Бишимбаевым и Нукеновой, между ее подружками, клиентами. Мы хотели посмотреть, действительно ли она была материально зависимой. Действительно ли они с Бишимбаевым общались так, что он её постоянно истязал или у них были совсем другие отношения. Это важное доказательство, которое суд не дал нам исследовать. Он не дал этого и присяжным", - сказал Ерлан Газымжанов.

Он уверен, что данное нарушение в виде необоснованного отказа в исследовании сотового телефона, которое могло иметь существенное значение, является основанием для отмены или изменения приговора.

Напомним, 13 мая текущего года суд присяжных вынес свой вердикт в отношении Куандыка Бишимбаева, согласно которому он признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью и в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного. Ему назначили 24 года лишения свободы.

Его родственника Бакытжана Байжанова суд признал виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 432 Уголовного Кодекса РК и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Отбывание лишения свободы Байжанова назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев в своей апелляционной жалобе просит переквалифицировать действия на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть по неосторожности. Второй подсудимый по делу Бахытжан Байжанов, получивший 4 года заключения, просит оправдать его ввиду отсутствия в его действиях состава преступления.