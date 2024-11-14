Суд сократил компенсацию родным погибшего на "Майкаинзолото"

Суд в Павлодаре изменил сумму компенсации морального вреда родным горноспасателя, погибшего на территории АО "Майкаинзолото", передаёт BaigeNews.kz.

Сначала мать, дочь, сын и сестра погибшего (он находился в автобусе, который провалился в очистное пространство неработающей шахты) обратились с иском в Экибастузский городской суд. Ответчик – ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" (РЦШ ПВАСС). Они требовали взыскать с ТОО компенсацию морального вреда в сумме 120 млн тенге – по 30 млн тенге каждому из них.

Суд в Экибастузе в сентябре 2024 года полностью удовлетворил иск. Однако судебная коллегия по гражданским делам Павлодарского областного суда 13 ноября изменила решение суда первой инстанции и снизила сумму морального вреда до 7,5 млн тенге в пользу каждого.

Судебная коллегия исходила из того, что причинами несчастного случая являются: ненадлежащий производственный контроль за безопасным ведением работ со стороны ответственных лиц АО "Майкаинзолото"; ненадлежащий контроль за процессом обрушения из выработок при отработке блоков; отсутствие проектов на отработку выемочных единиц при отработке рудного тела II и выше и ниже гор +90 м (160).

То есть несчастный случай был связан с производственной деятельностью АО "Майкаинзолото".

"Данные обстоятельства должны быть учтены судом при определении размера компенсации морального вреда. Руководствуясь критериями разумности, справедливости и достаточности, коллегия пришла к выводу, что в данном случае с ответчика подлежит взысканию в пользу истцов компенсация морального вреда в связи со смертью близкого родственника по 7,5 млн тенге каждому", – сообщили в областном суде.

Напомним, 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с тремя спасателями филиала РЦШ ПВАСС и водителем. По словам оператора, на шахте той ночью прозвучал хлопок, персонал экстренно эвакуировали. Поскольку было темно, люди не поняли, что звук был вызван обвалом. А в гигантскую воронку упали спасатели, которые приехали на предприятие по вызову. Тела двоих погибших обнаружили почти сразу в песке. Тело третьего спасателя обнаружили только 19 июля, а тело четвёртого погибшего (водителя автобуса) обнаружили на глубине 75 метров только в конце июля.

Суд установил 100-процентную вину АО "Майкаинзолото" в групповом несчастном случае.