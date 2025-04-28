На очередном судебном заседании по делу Шерзата Полата судья вынужден был сделать замечание подсудимому Абзалу Шынасылу за попытки подавать знаки свидетельнице Эльмире Нурбековой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время допроса прокурор несколько раз обращала внимание судьи на поведение Шынасыла, который якобы подавал знаки свидетельнице.

Когда адвокат подсудимых задал вопрос Нурбековой о возможном давлении со стороны полиции, прокурор Дана Сарсембек попросила судью вмешаться.

"Шынасыл Абзал говорит: "Оказывалось, оказывалось", - сказала прокурор.

В ответ судья попросил подсудимого Абзала Шынасыла встать с места и сделал официальное замечание.

"Шынасыл, я вам делаю первое замечание. Если это повторится, судебное заседание будет продолжено без вашего участия", - заявил судья.

На суде продолжается допрос главных свидетелей дела.

Прокурор Дана Сарсембай обратила внимание суда на несоответствия в рассказах Эльмиры Нурбековой. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.