Суд против оператора системы "Сергек" выиграл областной акимат
Суд удовлетворил иск акимата о расторжении договора ГЧП.
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В Костанае областной акимат выиграл суд против частной компании – оператора системы "Сергек", передаёт BaigeNews.kz.
Иск о расторжении договора государственно-частного партнёрства (ГЧП), заключённого в 2023 году с ТОО "Коркем Телеком", подало областное управление информатизации, оказания госуслуг и архивов. По условиям договора, ТОО "Коркем Телеком" обязалось предоставлять данные, зафиксированные системой "Сергек".
"Однако в ходе реализации проекта частным партнёром допущены нарушения существенных условий договора, в том числе установлены различия между АПК "Сергек 2.1", прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, и АПК, установленным на территории Костаная, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжении договора", – сообщили в областном суде.
Доказательств соответствия техпараметров установленных в Костанае комплексов "Сергек" условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением ответчика по иску, отметили в суде.
Решение суда в законную силу не вступило.
Сообщалось, что с 13 марта 2025 года в Астане завершился контракт с оператором системы "Сергек". Её заменит новая система, проект будет реализован совместно с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42.
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