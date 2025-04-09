В Костанае областной акимат выиграл суд против частной компании – оператора системы "Сергек", передаёт BaigeNews.kz.

Иск о расторжении договора государственно-частного партнёрства (ГЧП), заключённого в 2023 году с ТОО "Коркем Телеком", подало областное управление информатизации, оказания госуслуг и архивов. По условиям договора, ТОО "Коркем Телеком" обязалось предоставлять данные, зафиксированные системой "Сергек".

"Однако в ходе реализации проекта частным партнёром допущены нарушения существенных условий договора, в том числе установлены различия между АПК "Сергек 2.1", прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, и АПК, установленным на территории Костаная, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжении договора", – сообщили в областном суде.

Доказательств соответствия техпараметров установленных в Костанае комплексов "Сергек" условиям договора не предоставлено, что является процессуальным упущением ответчика по иску, отметили в суде.

Решение суда в законную силу не вступило.

Сообщалось, что с 13 марта 2025 года в Астане завершился контракт с оператором системы "Сергек". Её заменит новая система, проект будет реализован совместно с международной компанией Presight, входящей в холдинг G42.