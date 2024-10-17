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Суд признал законным удаление наблюдателей с участков референдума

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baigenews.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: baigenews.kz

Суд в Астане признал законными действия участковых избирательных комиссий по удалению наблюдателей с участков, где проводился референдум о строительстве АЭС, передаёт BaigeNews.kz.

"С., У. и А. были зарегистрированы в качестве наблюдателей от общественного фонда "Еркіндік Қанаты". Участковой комиссией референдума №2 района Алматы вынесено решение об удалении С. из помещения для голосования в связи нарушением законодательства РК о выборах. Аналогичное решение вынесено участковой комиссией референдума №354 в отношении У. В отношении наблюдателя А. акт о нарушении или решение об удалении из участка голосования не выносились", - сообщили обстоятельства дела в суде. 

Наблюдатели обратились в специализированный межрайонный административный суд Астаны с исками о признании действий участковых комиссий референдума незаконными. 

При рассмотрении дела выяснилось: актом об установлении нарушений подтверждается, что наблюдатель У. начал разбирательства с другими наблюдателями, устроив беспорядок в участке. Наблюдатель С. вмешивался в избирательный процесс, вёл себя агрессивно, снимал на фото, видео, требовал показать списки избирателей, был предупреждён три раза. 

Пунктом 3 статьи 20-1 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" предусмотрены обязанности наблюдателей, в том числе не вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчёта голосов и принятия решений избирательной комиссией, выполнять требования председателя комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке.

"Указанные требования Конституционного закона, а также Правил поведения в помещении для голосования были нарушены. В удовлетворении исков У. и С. судом отказано. Судом не установлено нарушений в действиях участковых комиссий референдума. Нарушения со стороны наблюдателей были зафиксированы и подтверждены, что явилось основанием для их удаления из участков. Административный иск А. судом возвращён, поскольку не обосновано нарушение ответчиком его прав и законных интересов. Публично-правовые отношения между А. и участковой комиссией референдума отсутствуют, поскольку обременяющий административный акт об удалении из участка в отношении А. не принимался", - сообщили в суде. 

Решения пока не вступили в законную силу.

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