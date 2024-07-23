Суд признал одну из статей Кодекса "О браке и семье" не соответствующей Конституции РК

Мужчины и женщины в Казахстане могут на равных условиях быть в списке желающих усыновить детей. В суде признали подпункт 11) пункта 2 статьи 91 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" не соответствующим Конституции, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно указанной норме Кодекса усыновителями не могут быть лица мужского пола, не состоящие в зарегистрированном браке (супружестве), за исключением случаев фактического воспитания ребенка не менее трёх лет в связи со смертью матери или лишением её родительских прав.

"Обратившийся в Конституционный суд гражданин считает данную норму дискриминационной и противоречащей статье 14 Конституции, согласно которой никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по признаку пола. Он обращает внимание на то, что для женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, подобный запрет не установлен. По результатам проверки Конституционный суд отметил, что устанавливаемые законодателем ограничения для лиц, желающих усыновить ребёнка, должны быть адекватными законно обоснованным целям и отвечать требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, исходя из прав и интересов детей", - сообщили в Конституционном суде.

Суд указал, что следует руководствоваться конституционно определённой задачей защиты брака и семьи, материнства, отцовства и детства. Соответственно, законодательные механизмы должны быть направлены на поддержку усыновления на равных условиях мужчиной и женщиной, прежде всего из числа состоящих в браке и имеющих семью, как более отвечающего целям наилучшего обеспечения интересов ребёнка и заботы о нём.