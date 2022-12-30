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cnews.ru Сегодня, 12:00
29
Сегодня, 12:00
29
Фото: cnews.ru

Суд признал незаконным расследование АЗРК по высоким тарифам "Яндекс.Такси"

Суд Алматы признал признал незаконным проведение расследования в отношении "Яндекс.Такси" по подозрению в искусственном завышении тарифов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Cуд поддержал нашу позицию и признал незаконным проведение расследования ДАЗРК в отношении большей части периода. Вместе с тем, мы считаем начало расследования в целом незаконным и будем последовательно отстаивать эту позицию в вышестоящих инстанциях", - говорится в сообщении.

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#Яндекс такси #цены #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:00
29
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