В Усть-Каменогорске вынесен заочный приговор бывшим руководителям группы компаний "Азия Авто" Анатолию Балушкину и Ерику Сагымбаеву за хищение более 230 миллиардов тенге. Они обвиняются в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передаёт BaigeNews.kz.

Суд признал их виновными и назначил наказание: Балушкину — 9 лет лишения свободы, Сагымбаеву — 8 лет и 6 месяцев. Оба находятся в международном розыске. Судебные решения по делу не вступили в силу.​

Согласно версии следствия, с 2013 по 2020 год Балушкин и Сагымбаев, используя подконтрольные компании, получили кредиты на сумму 66 миллиардов тенге, которые не вернули. В 2019–2020 годах они создали фиктивные фирмы для вывода активов и сокрытия недостачи в 3,9 миллиарда тенге через оформление несуществующих премий для сотрудников. Кроме того, они продолжили пользоваться налоговыми льготами, несмотря на истечение срока их действия, предоставив поддельные документы. В результате ущерб государству составил 173 миллиарда тенге.​

Ранее, в марте 2025 года, суд вынес приговор восьми топ-менеджерам "Азия Авто". Им были предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Двое из них были оправданы, а обвинения переквалифицированы на "причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления". Оставшиеся получили от 2,5 до 2,8 лет лишения свободы, с учётом времени, проведённого под стражей и домашним арестом, наказание считается отбытым.

Напомним, до 2020 года "Азия Авто" занимало лидирующую позицию по производству автотранспортных средств в Казахстане. В 2020 году МИИР РК расторгло с АО "Азия Авто" и АО "Азия Авто Казахстан" соглашение о предоставлении преференций ввиду "неоднократных нарушений обязательств со стороны холдинга". "Азия Авто" обязали вернуть государству 174 миллиарда тенге.

Летом 2021 года глава группы компаний АО "БИПЭК Авто Казахстан" Анатолий Балушкин был объявлен в розыск. Бизнесмен подозревался в мошенничестве, его автохолдинг так и не выплатил долг, завод встал, и тысячи работников оказались на улице. Кроме того, сборка автомобилей Kia и дистрибьюторство этих автомобилей в Казахстане перешли от "Азии Авто" на конкурирующее предприятие "Сарыаркаавтопром".