Суд присяжных оправдал подростков, обвиняемых в разбое и убийстве в СКО

В СМУСе СКО с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в разбое и убийстве, один из них также – в краже чужого имущества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Верховный суд.

“Обвиняемые (в группе лиц по предварительному сговору с целью разбоя), проникнув во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом и друга более 2 млн тенге”, - говорится в версии обвинения.

Решением присяжных подсудимые в разбое и убийстве признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их вины.

“Один из них признан виновным в краже чужого имущества. Вина его доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела. Обстоятельствами, смягчающими его ответственность и наказание, признаны несовершеннолетний возраст,частичное признание вины и инвалидность 3 группы. Отягчающих – не установлено. Он приговорен к 2 годам лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.