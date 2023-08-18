  • 18 Августа, 22:28
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Суд прекратил дело по факту избиения ребёнка на улице в Астане

Сегодня, 22:15
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: скриншот с видео

В Астане суд рассмотрел дело по факту избиения пятилетней девочки, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что полиция в соцсетях обнаружила видео, на котором девушка на улице близ ЖК "Фламинго" бьёт девочку. Участников инцидента нашли: это 17-летняя девушка и её пятилетняя племянница. Девочка не желала идти в детский сад и проявляла недовольство, в ответ тётя нанесла ей телесные повреждения. В отношении девушки было возбуждено административное производство по статье 73-2 части 1 КоАП "Побои"

17 августа 2023 года данное дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны.

"Судом установлено, что А., являясь тётей несовершеннолетней Ж., применив физическую силу в отношении племянницы за нежелание идти в детский сад с проявлением недовольства, причинила физическую боль, не повлекшую причинение лёгкого вреда здоровью. Вина А. доказана признательными показаниями, пояснением законного представителя, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела. В связи с примирением А. с родителями ребёнка, а также заявлениями последних, постановлением суда дело прекращено (ч.1-1 статья 64 КоАП)", — сообщили в суде.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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