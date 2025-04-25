Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении гражданина Б., обвиняемого в мелком хулиганстве по части 1 статьи 434 КоАП РК, передаёт BaigeNews.kz.

Основанием для возбуждения дела стал эпизод из опубликованного 23 марта 2025 года видеоролика на платформе YouTube — серии из любительского сериала "Департамент Ганюшкино", в котором персонаж, исполняемый Б., использует нецензурную лексику.

В суде Б. вину не признал, пояснив, что играл роль по заранее написанному сценарию. По его словам, сериал является художественным проектом, созданным совместно с режиссёром, постановщиком и другими актёрами. Видеоролик, фигурирующий в материалах дела, был снят в Алматы в декабре 2024 года и представляет собой смонтированный фрагмент более широкого проекта.

Суд установил, что действия Б. носили постановочный характер и не имели цели нарушить общественный порядок или кого-либо оскорбить. С учётом отсутствия умысла и признаков правонарушения, суд принял решение прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.