Суд поставил точку в споре журналистов и профильного министерства в Казахстане

В межрайонном суде по гражданским делам Астаны рассмотрели дело по иску 12 журналистов к Министерству культуры и информации РК о признании противоречащими закону и недействующими пункт 4 Приказа министра "Об утверждении Типовых правил аккредитации журналистов (представителей средств массовой информации)" и подпункта 1) пункта 11 Типовых правил, передаёт BaigeNews.kz.

Типовые правила аккредитации журналистов утверждены 20 августа 2024 года и введены в действие с момента их подписания. Истцы считают, что приказ введён в действие незаконно – ранее его государственной регистрации в органах юстиции и ранее официального опубликования.

"Типовыми правилами предусмотрен перечень обязанностей аккредитованного журналиста, в числе которых условие о возможности распространения информации только в СМИ, от которого им получена аккредитация. Нарушение данных требований два и более раз влечёт лишение журналиста постоянной аккредитации. По мнению истцов, указанные требования ограничивают право на свободу слова, связанную с распространением информации в других СМИ, на онлайн-платформах, в разговорах (чатах) с коллегами, друзьями", - сообщили в суде.

Министерство в отзыве указало, что аккредитуемый журналист, состоящий в трудовых отношениях с конкретным СМИ, получая от них аккредитацию, исполняет трудовые обязанности. Соответственно, публикуясь в нескольких СМИ, должен получить от каждого из них аккредитацию.

Решением суда в удовлетворении иска отказано.

"Выводы суда мотивированы тем, что правила аккредитации не ограничивают конституционное право на свободу слова, а лишь регламентируют порядок получения и распространения информации аккредитованными журналистами, что закреплено соответствующей компетенцией министерства в соответствии со статьёй 28 Закона "О масс-медиа". Указанной статьёй установлено, что уполномоченный орган утверждает типовые правила аккредитации журналистов. Кроме того, процедура аккредитации направлена на предоставление информации журналистам всех СМИ на равных условиях. Правила не запрещают распространение информации иным способом, например, в социальных сетях", - пояснили в суде.

По второй части иска в суде отметили, что согласно статье 42 Закона "О правовых актах", нормативные правовые приказы министров вводятся в действие по истечении 10 календарных дней после дня их первого официального опубликования, если иное не предусмотрено самим правовым актом.

"Указанные правила утверждены 20 августа 2024 года – то есть установлен иной срок введения в действие, что соответствует нормам Закона "О правовых актах". Введение в действие этих Правил до официальной публикации не нарушает права истцов и не влечёт недействительности НПА", - заявили в суде.

Решение не вступило в законную силу.