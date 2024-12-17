В специализированном межрайонном административном суде Астаны рассмотрели дело по иску абитуриента к Министерству науки и высшего образования РК об оспаривании приказа о присуждении государственных образовательных грантов, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что М. в мае окончила среднюю образовательную школу №61 в Алматы. По результатам ЕНТ набрала 119 баллов из 140 возможных. 16 июля подала документы для участия в конкурсе по присуждению государственных образовательных грантов по специальности бакалавриата "B049 - Право" в университет Нархоз.

Согласно данным Национального центра тестирования на эту специальной было выделено 150 грантов.

Приказом министра науки и высшего образования от 2 августа 2024 года "О присуждении государственных образовательных грантов для обучения в организациях высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан" 30 грантов распределили абитуриентам по квоте "для регионов ЧС".

В результате перераспределения отказных и неосвоенных грантов М. является обладателем государственного гранта по специальности "Право" в университете Нархоз (приоритетное место по заявке истца).

"М. оспорила приказ от 2 августа. Требования мотивировала тем, что оспариваемым приказом истец не прошла по конкурсу и не получила государственный образовательный грант, несмотря на полученные высокие баллы на ЕНТ. По мнению истца, ответчик и республиканская комиссия не имели полномочий использовать квоту "для регионов ЧС" для распределения государственных образовательных грантов, так как эта квота не предусмотрена действующим законодательством", - пояснили в суде.

Решением специализированного межрайонного административного суда столицы в удовлетворении иска М. отказано. Суд установил, что оспариваемый приказ соответствует требованиям закона, по своей сути отвечает принципам соразмерности и пригодности.