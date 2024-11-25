Суд поставил точку в споре военнослужащей и жилищной комиссии

Военнослужащая добилась жилищных выплат в Казахстане через суд, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина обратилась в суд не в первый раз. Сначала жилищная комиссия воинской части отказалась признать её нуждающейся в жилье, так как гражданка имела арендную квартиру.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований истца отказано, в связи с наличием на праве постоянного пользования жилья, полученного из государственного жилищного фонда.

Военнослужащая решила обжаловать этот вердикт.

"Коллегия пришла к выводу, что при наличии у А. неисполненного обязательства по арендному жилью она может быть признана нуждающимся в жилье и использовать жилищные выплаты для выкупа арендного жилья. Суд удовлетворил исковые требования А. в полном объёме, отменив решение суда первой инстанции. Протокол жилищной комиссии признан незаконным, суд обязал войсковую часть назначить А. и членам её семьи жилищные выплаты", - сообщили в военном суде.

Постановление вступило в законную силу.