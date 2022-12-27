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Суд поставил точку в нашумевшем конфликте между консервным заводом и акиматом Уральска
Суд поставил точку в разбирательстве между консервным заводом и акиматом Уральска. Вердикт - в иске предприятия к чиновникам отказать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
"О признании незаконным постановления акимата Уральска об изменении целевого назначения земельного участка по улице Циолковского 1, о признании незаконным бездействия акима Уральска, отдела архитектуры по неосуществлению контроля по строительству домов в промышленной зоне, санитарной зоне завода Кублей отказать в полном объёме", - зачитал судья специализированного межрайонного экономического суда ЗКО Бахтиёр Журабаев.
Судья пояснил - основное производство расположено за городом, а не рядом с участком, где построены жилые дома. Мол, на спорной территории в основном находится офис и складские помещения завода.
Ссылки истца на ответы министерств и госорганов суд счёл несостоятельными, поскольку компания сама нарушила правила, не отразив в проектно-сметной документации наличие санитарно-защитной зоны.
Суд также учёл, что среди жильцов есть люди пенсионного возраста, с онкологическими заболеваниями и инвалиды.
Судебные тяжбы между консервным заводом и акиматом Уральска длились более двух лет. Местные власти дали разрешение на строительство жилых домов рядом с промышленным производством. Компания выступала против, утверждая, что такое соседство невозможно по санитарным нормам. Все подробности здесь.
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