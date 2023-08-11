Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП с юными волейболистами в Актобе

Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП, в котором пострадали воспитанники спортшколы. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Девять детей и тренер ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Но машина слетела с трассы. На месте погиб ребёнок, остальным понадобилась помощь врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

На скамье подсудимых оказался замдиректора районной спортшколы, который вёз юных спортсменов на соревнования. Он не справился с управлением автомобилем. К тому же машина была перегружена. Она была рассчитана всего на семь человек. А в спортшколе не оказалось специального для таких случаев транспорта.

"Признать Жумекешова виновным по статье 345, части 3 УК РК и назначить ему наказание в виде дух лет и шести месяцев лишения свободы. Также назначить наказание в виде лишения управлять транспортным средством сроком на пять лет", - заявила судья Мираш Жугунисова.

Осуждённого обязали выплатить компенсацию - пять миллионов. Это решение возмутило его родных: