Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП с юными волейболистами в Актобе
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Суд вынес приговор по резонансному делу о ДТП, в котором пострадали воспитанники спортшколы. Трагедия произошла в декабре прошлого года. Девять детей и тренер ехали из Темирского района в Актобе на соревнования по волейболу. Но машина слетела с трассы. На месте погиб ребёнок, остальным понадобилась помощь врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
На скамье подсудимых оказался замдиректора районной спортшколы, который вёз юных спортсменов на соревнования. Он не справился с управлением автомобилем. К тому же машина была перегружена. Она была рассчитана всего на семь человек. А в спортшколе не оказалось специального для таких случаев транспорта.
"Признать Жумекешова виновным по статье 345, части 3 УК РК и назначить ему наказание в виде дух лет и шести месяцев лишения свободы. Также назначить наказание в виде лишения управлять транспортным средством сроком на пять лет", - заявила судья Мираш Жугунисова.
Осуждённого обязали выплатить компенсацию - пять миллионов. Это решение возмутило его родных:
"Я выплатила пострадавшим более 19 миллионов тенге, теперь суд назначает ещё пять миллионов. Где я эти деньги возьму? У меня трое детей на руках!"
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