Суд помог полковнику добиться жилищных выплат от КНБ
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В суде восстановлены нарушенные права полковника в отставке, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно материалам дела, гражданин Ш. 25 лет проработал в органах национальной безопасности РК, был уволен в запас по состоянию здоровья. За период службы он не был обеспечен служебным жильём и единовременную жилищную выплату не получал.
"Истец обратился к РГУ "Департамент Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области" с заявлением о выплате единовременной жилищной выплаты за весь период службы, но получил отказ. Не согласившись с ответом, мужчина написал жалобу в КНБ РК и обратился в суд с просьбой признать действия департамента незаконными", - сообщили в суде.
Изучив материалы дела, суд установил, что в Вооруженных силах вопрос признания военнослужащих нуждающимися в жилище и другие вопросы по жилищным отношениям рассматриваются комиссией. Следовательно, департамент не наделён полномочиями решать вопрос о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилищной выплаты. Это означает, что действиями ответчика ограничены права истца в получении административного акта в виде протокола заседания жилищной комиссии учреждения.
Решением Специализированного межрайонного административного суда ЗКО иск удовлетворён, решение департамента признано незаконным.
После вынесения решения стороны пришли к мировому соглашению, по которому департаментом КНБ восстановлены нарушенные права истца.
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