Суд подтвердил вину "Майкаинзолото" в несчастном случае

Судебной коллегией по административным делам в Астане оставлено без изменения решение специализированного межрайонного административного суда о 100-процентной вине "Майкаинзолото" в групповом несчастном случае, унёсшем жизни четырёх человек, передаёт BaigeNews.kz.

Из обстоятельств дела следует, что 4 января на территории Майкаинского подземного рудника в очистное пространство провалился автобус с работниками ТОО "РЦШ ПВАСС".

Комиссией, созданной приказом председателя Комитета труда и социальной защиты МТСЗ РК от 4 января проведено расследование причин несчастного случая со смертельным исходом, составлен акт.

"Несчастный случай произошёл в рабочее время при выполнении трудовых обязанностей работников ТОО "РЦШ ПВАСС". Актом установлена вина работодателя – 100 процентов. АО "Майкаинзолото", отрицая вину в произошедшем несчастном случае, оспорил акт. В суде установлено, что несчастный случай произошёл на опасном производственном объекте вследствие обрушения верхнего грунтового слоя технологической дороги в очистное пространство шахты и падения автобуса со спасателями ТОО "РЦШ ПВАСС" в образовавшийся провал. Суды пришли к выводу, что комиссией в акте обоснованно указано на 100-процентную вину АО "Майкаинзолото", поскольку произошедший несчастный случай непосредственно связан с производственной деятельностью истца. Выводы подтверждены исследованными в суде материалами расследования, в том числе заключениями экспертных организаций", - сообщили в суде.

Судами столицы оспариваемые выводы акта специального расследования признаны законными и обоснованными, в удовлетворении иска АО "Майкаинзолото" отказано.

Судебные акты местных судов не вступили в законную силу.