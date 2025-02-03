Минтруда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с многодетной матери из Костанайской области 22 000 тенге излишне полученного государственного пособия, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что гражданка М. являлась получателем пособия как мать многодетной семьи, имеющей четыре и более совместно проживающих с ней несовершеннолетних детей, в том числе сына, 2006 года рождения.

В марте её сына, учащегося колледжа, призвали в армию, пришлось оформить ему академический отпуск. Министерство решило взыскать с женщины часть суммы, выплаченной за этот месяц.

"Ответчик М. иск признала в полном объёме и показала, что пособие ей перечислили до 5 марта 2024 года, сына призвали в армию 29 марта, для чего ему был оформлен академический отпуск по месту учёбы. Полученное пособие на содержание детей ею было использовано по назначению", - рассказали в суде.

Суд отказал ГУ во взыскании с многодетной семьи излишних выплат по пособию, посчитав, что денежные средства в размере 22 000 тенге, полученные ответчиком добросовестно от истца в качестве пособия, являлись средством для существования её семьи, использованы ею для нужд семьи, и потому возврату не подлежат.

ГУ подало апелляционную жалобу на решение суда в Костанайский областной суд, в удовлетворении которой было отказано.

Решение суда вступило в законную силу.