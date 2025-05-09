Узнать о долгах, снять арест или получить постановление судебного исполнителя можно с помощью смартфона. Министерство юстиции Казахстана совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей запустили мобильное приложение АИС ОИП, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста РК.

Приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. Без авторизации можно проверить наличие долгов, ограничений на выезд и даже сразу же оплатить задолженность — и все это без очередей и бумажной волокиты. Оплатили долг — и запрет на выезд снимается автоматически.

Функционал приложения разделен на два уровня доступа: для всех пользователей (без авторизации) и для частных судебных исполнителей (после авторизации).

" Приложение предоставляет следующие возможности для всех пользователей:

Позволяет пользователям легко получить доступ к Единому реестру должников, что делает возможным проверку их правового положения и финансовых обязательств.

Проверка наличия временных ограничений на выезд, арестов и обременений.

Оплата задолженности в онлайн-режиме, после которого автоматически снимаются обеспечительные меры (запрет на выезд, регистрационные и нотариальные действия, аресты на банковские счета др.).

Возможность поиска исполнительных документов, мониторинга их текущего статуса и местонахождения. Предоставляя эту функциональность, оно повышает прозрачность и упрощает сложные процессы, связанные с исполнительным производством.

Уникальной особенностью является возможность получения постановления судебного исполнителя на мобильное устройство посредством сканирования QR-кода, что обеспечивает простоту и легитимность процесса.

Расчёт стоимости услуг судебного исполнителя. Информация о текущей нагрузке ЧСИ.

Использование чат-бота "Виртуальный робот-консультант" - предназначен для автоматизации процесса консультирования пользователей. Виртуальный Робот-консультант помогает решать множество типовых вопросов самостоятельно. При этом в сложных или нестандартных ситуациях робот сможет перенаправить Ваш запрос оператору для дальнейшего персонализированного обслуживания.

Судебные постановления теперь можно получать прямо на телефон с помощью QR-кода, а чат-бот-консультант поможет разобраться с вопросами или, если потребуется, соединит с оператором.

Отдельный функционал разрабатывается для должников и взыскателей: через личный кабинет можно будет следить за ходом дела, знакомиться с документами и напрямую связываться с судебным исполнителем.