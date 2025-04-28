В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата был объявлен перерыв до 14:30 часов. Онлайн-трансляция заседания суда продолжена на YouTube-канале BaigeNews.kz.

Отметим, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсенбай.

На скамье девять подсудимых девять человек, среди них один несовершеннолетний.

На суде продолжается допрос свидетельницы Эльмиры Нурбековой.

Прокурор Дана Сарсембай поддержала претензии адвокатов потерпевшей стороны, обратив внимание суда на несоответствия в рассказах девушки. Гособвинитель пристыдила свидетельницу за поведение, напомнив ей, что она мать четверых детей.

Адвокат семьи Шерзата ранее обратился к Эльмире Нуркеновой с острым вопросом от имени народа. Он усомнился в достоверности показаний свидетельницы.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.

18 апреля в суде были допрошены потерпевшие и свидетели.

Свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.

До показаний девушки в суде выступил друг убитого. По его словам, в день трагедии он и еще трое друзей Шерзата пришли помочь в магазине.

Также в суде выступили бабушка, мама и отец Шерзата Полата.

Отец Шерзата рассказал, с чего начался конфликт. Также он объяснил, почему вытащил нож в тот день.

Мать поделилась новыми подробностями событий. По её словам, две девушки, которые находились на месте событий, не только не попытались остановить происходящее, но и мешали оказанию помощи.

Она также рассказала, что ей не дали помочь раненному сыну.

Бабушка Шерзата попросила суд о снисхождении к одному из обвиняемых.

Также она заявила, что группа, участвовавшая в трагических событиях, действовала с заранее подготовленным умыслом.

Кроме того, она со слезами на глазах сказала, что воспитывала Шерзата с малых лет и была ему как вторая мать. По её словам, внук не был агрессивным и не лез в драки.

17 апреля в ходе заседания суда был определён порядок выступления сторон.

Судья подчеркнул, что все участники процесса будут заслушаны в полном объёме.

Ранее подсудимым задали вопрос, признают ли они свою вину и согласны ли с предъявленным обвинением.

Прокурор зачитала, от чего скончался Шерзат Полат.

Также были озвучены подробности обвинений против девяти фигурантов дела.

Ранее адвокаты подсудимых и потерпевшие обратились с просьбой перенести место судебного заседания в СИЗО в Алматы. Судья отказал в данном вопросе.

Кроме того, адвокат пожаловался на ущемление прав родителей обвиняемых.

Между тем, судья Ержан Жанузаков попросил участников воздержаться от интервью СМИ.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.