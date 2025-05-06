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Судья отказал в отводе прокурора по делу Шерзата Полата

Сегодня, 13:41
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скриншот из видео Сегодня, 13:41
Сегодня, 13:41
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Фото: скриншот из видео

В Талдыкорганском суде, где продолжается резонансное дело по факту гибели Шерзата Полата, судья отклонил ходатайство адвоката Ержанова об отводе государственного обвинителя Даны Сарсенбай, передаёт Baigenews.kz.

Судья Жанузаков заявил, что доводы стороны защиты не подтвердились. В частности, речь шла о том, что прокурор якобы вела себя предвзято, позволяла себе эмоциональные высказывания, взаимодействовала с потерпевшими и делала утверждения, будто находится на их стороне. Также поднимались вопросы о допустимости видеозаписей и кассет.

"Суд рассмотрел все доводы по этим вопросам. Все вопросы, которые задаёт государственный обвинитель, находятся в рамках закона. То, что он считает незаконным и поднимает на обсуждение, — это его право", — отметил судья, отклоняя ходатайство.

Он подчеркнул, что нарушений в действиях обвинителя суд не усмотрел.

"Судом не обнаружено нарушений согласно ходатайству", — резюмировал он.

Процесс продолжится после обеденного перерыва.

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