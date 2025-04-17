Суд по делу Шерзата Полата начался с задержкой из-за опоздания адвоката
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В Талдыкоргане началось главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. Заседания суда стартовало с опозданием на 40 минут.
Судья Ержан Жанузаков поинтересовался по какой причине адвокат обвиняемых опоздала на судебное заседание и сделал ей предупреждение.
"Сегодняшнее судебное заседание началось с опоздания. Потому что адвокат Калиева опоздала. Сколько уважаемых участников суда, сколько сторон, сколько представителей СМИ - все ждут этого судебного заседания. Поэтому прошу вас отдать должное и приходить на судебное заседание вовремя. В случае повторения предупреждения вы будете привлечены к ответственности за неуважение к суду", - сказал Жанузаков.
Уголовное дело рассматривается по ряду тяжких статей Уголовного кодекса Республики Казахстан, включая статьи 99, 188, 293 и 434, касающиеся особо тяжких преступлений, совершённых группой лиц.
Судья ранее подчеркнул, что к следующему заседанию необходимо обеспечить явку всех участников процесса, в том числе подсудимых, находящихся под стражей, а также свидетелей, указанных в обвинительном акте.
На предварительном заседании прокурор озвучил ужасающие детали происшествия. Он зачитал подробности инцидента, который, по его словам, носил характер хулиганских действий с особой жестокостью, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Ранее сообщалось, что расследование преступления по факту убийства несовершеннолетнего Шерзата Полата, имевшего место в ночь на 4 октября прошлого года, завершено. Прокуроры рассказали о трудностях расследования.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
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