В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата. В первой половине заседания судья Ержан Жанузаков отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Азамата и Нурбола Токтаубаевых, который заявил о грубых нарушениях уголовно-процессуального законодательства в отношении подсудимых, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам адвоката, в материалах уголовного дела отсутствует постановление о признании её подзащитных подозреваемыми, что, по её мнению, является нарушением статей 64 и 202 Уголовно-процессуального кодекса РК. Адвокат подчеркнула, что без соответствующего постановления невозможно было законно проводить допрос, предъявлять обвинение и осуществлять иные процессуальные действия. Она также заявила, что в этом случае нарушается право на защиту, а полученные доказательства могут быть признаны недопустимыми.

"Если подозреваемый был допрошен либо в отношении него были проведены другие процессуальные действия без официального признания в этом статусе, такие действия считаются незаконными. Отсутствие постановления о признании лица подозреваемым является существенным процессуальным нарушением, которое не позволяет в дальнейшем объективно рассмотреть обстоятельства дела. В связи с этим я требую возврата дела прокурору для проведения дополнительного расследования и устранения нарушений закона", - сказала адвокат.

Адвокат потребовала назначить предварительное слушание и вернуть дело прокурору для устранения допущенных процессуальных нарушений. Она также выразила мнение, что прокурорский надзор на стадии досудебного расследования был проведён ненадлежащим образом.

Однако суд счёл, что основания для удовлетворения ходатайства отсутствуют. В своем решении судья Жанузаков сослался на положения статьи 131 УПК РК, согласно которой лица, задержанные в порядке предусмотренной законом процедуры, автоматически приобретают статус подозреваемых. Таким образом, дополнительное постановление о признании подозреваемыми в данном случае не требуется.

Главное судебное разбирательство продолжается. Суд удалился на перерыв.