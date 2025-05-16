Суд по делу об убийстве Шерзата Полата продолжится 21 мая
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Следующее заседание по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначено на 21 мая 2025 года. Процесс начнётся в 10:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сегодня суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.
Завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.
Подсудимый Дидар Калиахмет отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.
Напомним, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсембек.
На скамье подсудимых девять человек:
Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;
Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;
Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;
Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;
Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.
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