Следующее заседание по резонансному делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Полата назначено на 21 мая 2025 года. Процесс начнётся в 10:00, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сегодня суд просмотрел видеозаписи допросов подсудимых и очных ставок между подсудимыми и потерпевшими.

Завершены допросы подсудимых Азамата Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Шынгыса Белгожаева, Равиля Сакиева и несовершеннолетнего Думана Ыскака.

Подсудимый Дидар Калиахмет отказался от дачи показаний и попросил допросить его на следующем заседании.

Напомним, дело рассматривает судья Ержан Жанузаков. Прокуроры – Ержан Туракбаев и Дана Сарсембек.

На скамье подсудимых девять человек:

Абзал Шынасыл – его обвиняют в убийствах, совершённых с особой жестокостью, по предварительному сговору и по другим отягчающим обстоятельствам, а также в участии в групповом нападении;

Равиль Сакиев – тоже обвиняется в попытке убийства и участии в групповом нападении;

Азамат Токтаубаев – обвиняется в участии в групповом нападении и краже;

Дархан Аскентай, Шынгыс Белгожаев, Нуркияс Ильясов, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет – все они обвиняются в участии в групповом нападении;

Несовершеннолетний Думан Ыскак – обвиняется в сокрытии преступления.