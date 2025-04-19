Дело о массовом смертельном ДТП в центре Караганды начали рассматривать в суде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "ПАТРИОТ".

В нём погиб Ерлан Алдангаров, водитель начальника управления сельского хозяйства. Несколько человек получили травмы.

За рулем внедорожника был известный в Казахстане бизнесмен, член Союза машиностроителей Казахстана, директор компании "Казгидромаш" Сергей Камаев. Он полностью признал вину. Ранее он рассказывал суду, что потерял сознание на считанные секунды и такие приступы стали часто случаться с ним из-за старых травм головы. Он воевал в Афганистане. С недавнего времени появились признаки эпилепсии. Когда получал водительские права, приступов у него не было.

Уголовное дело поступило в Казыбекбийский районный суд. Дело рассматривает судья Жанылсын Шамуратова.

18 апреля на процесс приехали не только потерпевшие и адвокаты, но также родственники и друзья пострадавших. Сидячих мест не хватило.

Представитель потерпевшей стороны, адвокат Мурзалипов потребовал, чтобы судья Жанылсын Шамурова нашла большой зал, где смогли бы сесть на скамейки все желающие. Но таких залов в Казыбекбийском районном суде нет.

Судья позволила всем остаться в зале, даже тем, кому не хватило места. Но попросила присесть на скамейки прежде всего людям старшего возраста, женщинам и больным, кто по состоянию здоровья не может долго стоять.

Однако представитель потерпевшей стороны заявил, что никто не сядет на скамейки – они будут стоять в знак солидарности тем, кому не хватило места.

Судья Шамуратова заявила, что адвокат срывает процесс и была вынуждена отложить слушания на другой день.