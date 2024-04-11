Кайрат Сатыбалды передаст в доход государства дополнительные активы
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В Астане состоялось очередное судебное заседание в отношении Кайрата Сатыбалды, обвиняемого по п.3 ч.3 ст.218 УК РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.
"На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса.
Сегодня, прокурор, акцентируя внимание на то, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур", - говорится в сообщении.
Судебное заседание отложено на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения.
Ранее сообщалось, Кайрат Сатыбалды полностью признал вину.
Суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".
В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.
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