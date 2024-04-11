Кайрат Сатыбалды передаст в доход государства дополнительные активы

В Астане состоялось очередное судебное заседание в отношении Кайрата Сатыбалды, обвиняемого по п.3 ч.3 ст.218 УК РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны.

"На прошлом судебном заседании подсудимый заявил ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов. Суд предоставил время сторонам для разрешения данного вопроса.



Сегодня, прокурор, акцентируя внимание на то, что процедура возврата активов, в том числе находящихся за рубежом, требует времени, ходатайствовал об отложении дела и предоставлении сторонам срока для выполнения указанных процедур", - говорится в сообщении.

Судебное заседание отложено на разумный срок для разрешения вопроса о заключении процессуального соглашения.

Ранее сообщалось, Кайрат Сатыбалды полностью признал вину.

Суд приговорил Кайрата Сатыбалды к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Его осудили за хищения в особо крупном размере в АО "Казахстелеком" и АО "ЦТС".

В Генпрокуратуре назвали возможности для досрочного освобождения Кайрата Сатыбалды, а позже его заявление на условно-досрочное освобождение прокомментировал заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.