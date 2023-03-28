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Суд по делу группового изнасилования 16-летней сироты начался в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



На скамье подсудимых трое человек. Инцидент произошёл 9 июля 2022 года. Потерпевшая была на дне рождения в компании, которая ей не понравилась. Она ушла с намерением поехать к сестре и остаться ночевать у неё. Но не зная Павлодара, заблудилась. По дороге девочка встретила троих парней, один из которых оказался одноклассником её сестры. Он уговорил её пойти с ними, пообещал вызвать такси и отправить к старшей сестре. Вместо этого обманом её заманили в квартиру и изнасиловали. Девочка выпрыгнула из окна 10 этажа.

Она выжила, благодаря растущим под окном деревьям, но очень сильно пострадала. Несколько месяцев пострадавшая проходит лечение в детской областной больнице. Управление здравоохранения направляло её на реабилитацию в столичную клинику. Ей приходится учиться заново ходить.

Руководитель общественного фонда "НеМолчи.KZ" Дина Смаилова рассказала, что девушка перенесла несколько операций, нуждается в постоянной помощи психологов. Рядом с ней всё время находится старшая сестра.

"Подсудимые заручились поддержкой ведущих адвокатов Павлодарской области, у каждого из них по два адвоката, у каждого оба родителя являются представителями в суде. В общей сложности против одной потерпевшей в судах будет 15 человек со стороны подсудимых. У потерпевшей адвокаты Гульмира Кажиева и Гульмира Оспанова", – подчеркнула руководитель фонда.

Дело по изнасилованию несовершеннолетней воспитанницы Дома юношества из Павлодара находится на особом контроле руководства департамента полиции области.