Суд по делу Astana LRT: показания просят дать Досаева, Тасмагамбетова, Сагинтаева и других

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Подсудимые по делу астанинского LRT просят вызвать на допрос политических "тяжеловесов". Основываясь на их возможных показаниях они хотят доказать, что проект контролировался властями, а на скамье подсудимых оказались подрядчики и чиновники среднего звена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BES.media.

С ходатайством выступил подсудимый – Улугбек Ачилов. Он руководил компанией "Нур-Трейд", работавшей над проектами LRT и БРТ. Мужчине вменяют пособничество в хищении пяти миллиардов тенге.

Ачилов попросил вызвать в суд экс-премьер-министра РК Серика Ахметова, бывших первого вице-премьера Бакытжана Сагинтаева, вице-премьера Асета Исекешева, министра транспорта и коммуникаций Аскара Жумагалиева, министра финансов Болата Жамишева, министра экономики и бюджетного планирования Ерболата Досаева, а также экс-акимов Астаны Имангали Тасмагамбетова и Адильбека Джаксыбекова.

Подсудимый заявил, что проект LRT контролировался на правительственном уровне. Он уверен, что правдивые показания высокопоставленных лиц могут закрыть все пробелы уголовного дела, разбирательство по которому длится уже четыре года. По его словам, на скамье подсудимых остаются мелкие сошки – подрядчики и чиновники среднего звена.

Однако судья отложила решение о вызове политических "тяжеловесов" в суд.

"Ваше ходатайство пока остаётся открытым", — сказал она.