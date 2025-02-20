Суд оценил смерть пациентки больницы в 1,5 млн тенге
Житель Акмолинской области добился увеличения компенсации за смерть сестры в больнице.
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В Акмолинской области суд увеличил сумму компенсации морального вреда родственнику 43-летней женщины, скончавшейся в больнице из-за врачебных ошибок, передаёт BaigeNews.kz.
В 2021 году жительница Целиноградского района была госпитализирована с диагнозом "Гипергликемическое состояние", однако спустя четыре часа врачи констатировали её смерть.
Её брат подал в суд иск о возмещении морального вреда, заявив, что летальный исход стал следствием ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Суд первой инстанции обязал больницу выплатить истцу 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда. Однако родственник погибшей счёл сумму заниженной и подал апелляцию.
Акмолинский областной суд провёл повторное рассмотрение дела и установил:
- Согласно заключению Департамента здравоохранения, пациентка умерла от малокровия из-за внутреннего кровотечения;
- Врачи недооценили тяжесть состояния и допустили нарушения в диагностике – не провели консилиум, УЗИ, консультации узких специалистов и срочную операцию;
- Несвоевременное оказание медицинской помощи привело к смерти пациентки.
В 2021 году было возбуждено уголовное дело, однако в 2024 году его прекратили из-за истечения срока давности.
В итоге судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в случае своевременного обследования и хирургического вмешательства пациентка могла бы выжить.
С учётом всех обстоятельств суд увеличил сумму компенсации с 1,5 до 5 млн тенге.