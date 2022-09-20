Суд отклонил апелляцию родственника погибшей в Грузии казахстанки

Апелляция оставила в силе приговор по делу о гибели Асель Айтпаевой в Грузии. Дальнего родственника погибшей девушки ранее отправили в колонию на 15 лет, передаёт BaigeNews.kz.

2 августа специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал Мурата Мейрбекова виновным в изнасиловании и торговле людьми, совершенных группой лиц, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей.

Осуждённый и его защитник решили обжаловать приговор, просили оправдать Мейрбекова.

"Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 20 сентября 2022 года приговор суда первой инстанции оставлен без изменения ввиду доказанности вины М. по предъявленному ему обвинению", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, Асель Айтпаева погибла 5 мая 2021 года в Тбилиси. В Грузию девушку пригласил работать дальний родственник, пообещав платить 500 долларов ежемесячно.

Следствием доказано, что в один из дней, воспользовавшись сонным состоянием девушки, родственник изнасиловал ее.

"В последующем М. в целях извлечения выгоды и положительного отношения к нему со стороны гражданина Грузии Б., который покровительствовал ему в его деятельности, передал гражданину Грузии Б. А. для дальнейшей сексуальной эксплуатации", - напомнили в суде.

Асель, не выдержав унижения, выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 9 этаже дома, и скончалась на месте.

В Грузии задержали подозреваемого 57-летнего Бесика Тордуа. Его обвиняли в изнасиловании и доведении девушки до самоубийства. Мужчина до суда не дожил, скончался тюремной больнице.