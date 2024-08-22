Суд отказал уволенному за драку полицейскому в восстановлении в должности

В Актау отменили решение о восстановлении в должности полицейского, уволенного за драку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Такое решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда.

В ноябре 2023 года в социальных сетях распространилась информация о том, что в одном из ночных клубов Актау произошла драка, инициаторами которой стали двое правоохранителей. В департаменте полиции Мангистауской области факт подтвердили – дело расследовалось по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Подозреваемыми в совершении противоправных действий были начальник местной полицейской службы управления полиции Актау и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции. Решением дисциплинарной комиссии их уволили.

Уже в июне текущего года пользователи социальных сетей заметили, что один из участников инцидента, судя по его Instagram-странице, продолжает работать в органах внутренних дел.

В пресс-службе департамента полиции региона данные подтвердили, сообщив, что сотрудника восстановили в должности по решению суда №2.

И вот теперь судебная коллегия по гражданским делам Мангистауского областного суда отменила приговор первой инстанции. К слову, апелляционную жалобу подал департамент полиции региона.

"Судебная коллегия, изучив материалы гражданского дела, пришла к выводу о том, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права, неправильно определил круг обстоятельств, имеющих значение для дела, что явилось основанием для отмены обжалованного решения суда. Постановлением апелляционной коллегии решение суда №2 отменено, вынесено решение об отказе в удовлетворении иска", – сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.