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Суд отказал Гульмире Сатыбалды в переводе под домашний арест
Предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды состоялось в суде №2 Байконурского района Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
Суд отказал женщине в изменении меры пресечения.
"В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору согласно статьи 320 УПК, а также об изменении меры пресечения отказать и оставить без удовлетворения", - заявил судья Кеменгер Имашев.
Меру пресечения оставили без изменения на период рассмотрения дела в суде.
Главное разбирательство по уголовному делу Гульмиры Сатыбалды будет проведено 14 марта.
Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц подозревают в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы.
Также Гульмире Сатыбалды предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Как сообщили в Антикоре, сумма причинённого потерпевшей ущерба составила более 6,5 миллиарда тенге.
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