Суд отказал Гульмире Сатыбалды в переводе под домашний арест

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Предварительное слушание по делу Гульмиры Сатыбалды состоялось в суде №2 Байконурского района Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Суд отказал женщине в изменении меры пресечения.

"В удовлетворении ходатайств защитников подсудимой Сатыбалды о прекращении уголовного дела в отношении Сатыбалды и Батыршаева в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного нарушения, о возврате дела прокурору согласно статьи 320 УПК, а также об изменении меры пресечения отказать и оставить без удовлетворения", - заявил судья Кеменгер Имашев.

Меру пресечения оставили без изменения на период рассмотрения дела в суде.

Главное разбирательство по уголовному делу Гульмиры Сатыбалды будет проведено 14 марта.

Бывшую супругу олигарха Кайрата Сатыбалды и её доверенных лиц подозревают в рейдерском захвате ряда предприятий, а также похищении человека и незаконном лишении свободы.

Также Гульмире Сатыбалды предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств для ремонта объектов Универсиады-2017. Как сообщили в Антикоре, сумма причинённого потерпевшей ущерба составила более 6,5 миллиарда тенге.