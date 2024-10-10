Суд оставил в силе приговор убийцам Дениса Тена

Верховный Суд проверил законность и обоснованность судебных актов в отношении убийц фигуриста Дениса Тена. В связи с отсутствием оснований для их пересмотра отказал в передаче ходатайства адвоката осуждённых для рассмотрения в кассационной инстанции, передаёт BaigeNews.kz.

В ходатайстве адвокат просил оправдать осуждённых либо переквалифицировать их действия с убийства (со статье 99 УК) на часть 3 статьи 106 УК, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Согласно приговору суда первой инстанции от 17 января 2019 года Кудайбергенов и Киясов признаны виновными и осуждены за хищение в сговоре путём грабежа имущества, кражу, а также умышленное убийство Дениса Тена к 18 годам лишения свободы каждый.

Апелляционный суд оставил приговор в силе.