Суд оставил в силе приговор убийцам Дениса Тена
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Верховный Суд проверил законность и обоснованность судебных актов в отношении убийц фигуриста Дениса Тена. В связи с отсутствием оснований для их пересмотра отказал в передаче ходатайства адвоката осуждённых для рассмотрения в кассационной инстанции, передаёт BaigeNews.kz.
В ходатайстве адвокат просил оправдать осуждённых либо переквалифицировать их действия с убийства (со статье 99 УК) на часть 3 статьи 106 УК, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Согласно приговору суда первой инстанции от 17 января 2019 года Кудайбергенов и Киясов признаны виновными и осуждены за хищение в сговоре путём грабежа имущества, кражу, а также умышленное убийство Дениса Тена к 18 годам лишения свободы каждый.
Апелляционный суд оставил приговор в силе.
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