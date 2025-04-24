Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор Шахтинского городского суда, вынесенный в отношении четырёх работников шахты "Казахстанская", осуждённых по делу о гибели шахтёров, передаёт BaigeNews.kz.

Г., М., Т. и Г. были признаны виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть пяти человек и причинение вреда здоровью ещё семнадцати. Инцидент произошёл 17 августа 2023 года — в результате пожара на угольном конвейерном уклоне погибли шахтёры.

Следствием установлено, что осуждённые допустили эксплуатацию оборудования с явными повреждениями, не приняли меры к остановке работ, игнорировали необходимость ремонта и использовали материалы со средней степенью воспламеняемости.

Апелляционная инстанция согласилась с выводами суда первой инстанции, отметив, что вина подсудимых доказана свидетельскими показаниями, результатами экспертиз и другими материалами дела. Жалобы осуждённых и их защитников, добивавшихся оправдания, отклонены.

Каждому из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа 2023 года. Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли.

По факту пожара заведено уголовное дело по статье 277 части 3 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".