Суд оставил в силе приговор экс-гендиректору "Елорда құрылыс компаниясы"

Судебной коллегией по уголовным делам Астаны рассмотрены апелляции осуждённых за взяточничество бывшего гендиректора ТОО "Елорда құрылыс компаниясы" и посредника. Речь идёт о сумме в 170 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 24 сентября Кадесов Р. признан виновным по факту получения через посредника взятки в особо крупном размере и получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Давлетов О. осуждён за посредничество во взяточничестве на шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и субъектах квазигосударственного сектора.

"Установлено, что Кадесов Р., будучи генеральным директором ТОО "Елорда құрылыс компаниясы", через посредника Давлетова О. получил для себя от одного из руководителей ТОО Астаны в качестве взятки денежные средства в общей сумме 170 миллионов тенге за перечисление аванса и корректировку сметной стоимости по объекту строительства в Астане", - пояснили в суде.

Не согласившись с приговором, осуждённые и защитники подали апелляционные жалобы, просили переквалифицировать действия Кадесова Р. на мошенничество, а Давлетов О. просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам от 19 ноября приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения, поскольку вина осуждённых доказана показаниями свидетелей, результатами негласных следственных действий, протоколами очных ставок и другими материалами дела.

Судебные акты вступили в законную силу.