Суд в Актау рассмотрел дело в отношении пассажира самолёта, напавшего на бортпроводника в аэропорту. Мужчину обвиняли в хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, инцидент произошёл в ночь на 20 апреля. Пассажир забыл на борту воздушного судна телефон и пытался пройти в самолёт, расталкивая людей.

"Гражданин К., находясь на трапе самолёта, вступил в конфликт с бортпроводником и нарушил общественный порядок, проявив неуважение к окружающим. Правонарушитель признал вину, раскаялся и сообщил о наличии пятерых детей на иждивении, в связи с чем просил назначить штраф вместо административного ареста", - сообщили в суде.

Суд учёл смягчающие обстоятельства и, не установив отягчающих, назначил К. наказание в виде административного штрафа в размере 55 048 тенге (20 МРП).

Постановление ещё не вступило в законную силу.

Напомним, бортпроводник просил забывшего телефон пассажира подождать, пока из самолёта выйдут люди. Но мужчина не реагировал на просьбу и продолжал прорываться. Тогда бортпроводник сказал, что сам сходит за телефоном. Однако пассажир ринулся за сотрудником авиакомпании и сильно ударил его по лицу.