В Тюлькубасском районном суде Туркестанской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина М., обвиняемого в разбое. Мужчину оправдали, передаёт BaigeNews.kz.

По версии следствия, 6 июня 2024 года, вооружившись кухонным ножом, М. незаконно проник на АЗС на трассе между сёлами Акбиик и Шакпак-баба и похитил из сейфа 140 тысяч тенге.

На судебном заседании обвиняемый полностью отверг обвинения, заявив, что не имеет отношения к преступлению, хотя в тот день действительно посещал АЗС для заправки автомобиля.

После тщательного изучения всех доказательств, включая показания потерпевших, свидетелей, сотрудников полиции, а также результаты фототехнической и портретной экспертиз, суд не нашёл достаточных доказательств вины М. и постановил его оправдать.

Судья отметил, что обвинение не предоставило неопровержимых доказательств его причастности к совершению преступления. В результате М. был признан невиновным, и уголовное дело в отношении него прекращено. Он освобождён из зала суда.

Кроме того, судом установлено, что в ходе расследования нарушались процессуальные нормы, что привело к вынесению частного постановления и направлению материалов в департамент полиции для принятия соответствующих мер.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что главу отдела образования оправдал суд по делу об обрушении школы в Костанайской области.