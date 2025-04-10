Суд оправдал обвинённого в разбое жителя Туркестанской области
В ходе расследования нарушались процессуальные нормы.
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В Тюлькубасском районном суде Туркестанской области завершено рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина М., обвиняемого в разбое. Мужчину оправдали, передаёт BaigeNews.kz.
По версии следствия, 6 июня 2024 года, вооружившись кухонным ножом, М. незаконно проник на АЗС на трассе между сёлами Акбиик и Шакпак-баба и похитил из сейфа 140 тысяч тенге.
На судебном заседании обвиняемый полностью отверг обвинения, заявив, что не имеет отношения к преступлению, хотя в тот день действительно посещал АЗС для заправки автомобиля.
После тщательного изучения всех доказательств, включая показания потерпевших, свидетелей, сотрудников полиции, а также результаты фототехнической и портретной экспертиз, суд не нашёл достаточных доказательств вины М. и постановил его оправдать.
Судья отметил, что обвинение не предоставило неопровержимых доказательств его причастности к совершению преступления. В результате М. был признан невиновным, и уголовное дело в отношении него прекращено. Он освобождён из зала суда.
Кроме того, судом установлено, что в ходе расследования нарушались процессуальные нормы, что привело к вынесению частного постановления и направлению материалов в департамент полиции для принятия соответствующих мер.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
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