Суд оправдал атыраусца, обвиненного в насилии
В действиях мужчины не было состава уголовного правонарушения.
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В Атырау суд вынес оправдательный приговор мужчине, обвиненному в насильственных действиях из хулиганских побуждений, передаёт BaigeNews.kz. Уголовное дело рассматривалось в связи с инцидентом, произошедшим 7 ноября 2024 года, когда С. толкнул потерпевшую, причинив ей физическую боль. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что инициатором конфликта была сама потерпевшая, которая препятствовала выходу подсудимого из кабинета и агрессивно толкала его. Подсудимый, пытаясь защитить себя, попытался выйти из помещения.
В результате суд признал действия С. ненасильственными и оправдал его, указав, что в действиях не было состава уголовного правонарушения. Приговор пока не вступил в законную силу.
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