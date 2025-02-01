В 2022 году в Западно-Казахстанской области местный суд помог жителю Уральска договориться с частным судебным исполнителем. Мужчина обязался оплачивать обучение и содержание своего 18-летнего сына в Европе. Общая сумма выплат — 20 млн тенге на 4 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

"На основании этого соглашения началось исполнительное производство. Позже отец передумал оплачивать обучение и обратился в суд, чтобы оспорить взыскание денег. Суд поддержал его, сославшись на отсутствие доказательств, что сын действительно учится в Европе. Однако апелляционный суд установил, что отец сам подписал соглашение, где подтвердил свою обязанность платить. Кроме того, в ходе судебного разбирательства, сумма взыскания была изменена с 20 млн на 5 млн тенге (за 2023–2024 учебный год)", — сообщили в Верховном суде.

Позже в деле появились доказательства, что сын действительно учится заграницей: письмо из Европейского университета в Мадриде о зачислении сына студентом на 2023–2024 учебный год на факультет физкультуры и спорта, копии паспорта и билетов, подтверждающие его приезд в Испанию, а также документы об оплате учёбы.

Сын также подтвердил, что с сентября 2023 года находится в Мадриде и учится в университете. В Министерстве иностранных дел Казахстана подтвердили, что он стоит на временном консульском учёте в Испании.

С учетом этих доказательств суд пересмотрел решение: в иске отцу отказано, и он обязан оплатить учебу сына.