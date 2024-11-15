Суд обязал женщину опровергнуть публикацию в TikTok

В Кордайском районе Жамбылской области мужчина обратился в суд с иском о защите чести и достоинства. С ответчика он хотел взыскать два миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"В июне 2024 года ответчик под видом недовольства деятельностью истца на личной странице в соцсети TikTok разместила видеопост, в котором распространила несоответствующие действительности сведения. Ролик вызвал активное обсуждение, пользователи оставляли негативные комментарии. Истец просил обязать ответчика опровергнуть распространённые сведения, взыскать компенсацию за моральный вред и судебные расходы", - сообщили в суде.

Ответчик иск не признала, сказала, что всё опубликованное её мнение, а опубликовала она его для того, что разобраться в сложившейся ситуации.

"Согласно заключению судебно-, психолого-филологической экспертизы действия ответчика являются порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Решением суда иск частично удовлетворён. Суд обязал ответчика опровергнуть распространённые ею сведения в течении 10 календарных дней. Также с ответчика взыскана сумма компенсации морального вреда в размере 20 тысяч тенге и судебные расходы", - пояснили в суде.

Решение пока не вступило в законную силу.