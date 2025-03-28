Выпускник международной стипендии "Болашак", получивший степень магистра в Великобритании в 2017 году, пытался через суд освободить свое имущество от обременения. Однако его иск был отклонен из-за невыполнения условий программы, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно правилам "Болашак", выпускники обязаны трудиться в Казахстане после окончания обучения не менее 5 лет в городах республиканского значения или 3 лет в других регионах. Истец проработал в Астане 1489 дней из 1825 положенных (82% срока), но в апреле 2021 года покинул страну, не завершив обязательства.

Попытка засчитать 336 дней дистанционной работы за границей не была признана судом. Было отмечено, что программа требует физического присутствия в Казахстане, а возможность удаленной отработки в договоре не предусматривалась.

В итоге Республиканская комиссия лишила выпускника стипендии и обязала возместить средства, потраченные государством на его обучение. Оспорить это решение в суде истцу не удалось — суд подтвердил правомерность действий комиссии. Решение вступило в законную силу.