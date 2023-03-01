Суд обязал Минкультуры и спорта выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов

Фото: wfrk.kz

В Верховном суде поставили точку в спорном деле о призовых олимпийцу Денису Уланову. Закон оказался на стороне спортсмена, передаёт BaigeNews.kz.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Бразилии тяжелоатлет Уланов занял четвёртое место. По закону ему выплатили призовые - 30 тысяч долларов.

Однако позже результат ближайшего соперника казахстанца, обладателя "бронзы" аннулировали, спортсмена дисквалифицировали. Награда официально перешла Уланову.

За третье место на Олимпиаде атлету полагалось 75 тысяч долларов. Спортсмен захотел получить разницу, но получил отказ - не было нормативно-правовых актов, которые позволили бы это сделать.

Уланов обратился в суд. В первой инстанции требование спортсмена поддержали. Но профильное ведомство решило обжаловать решение.

Разбирательства продлились более года. В итоге Верховный суд признал незаконным отказ в пересмотре размера выплат.

Решение вступает в силу с момента оглашения.