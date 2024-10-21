Суд обязал акимат восстановить многодетную мать в очереди на жильё
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В Атырау суд обязал акимат восстановить многодетную мать в очереди на жильё, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Мать семерых детей из Атырау в 2016 году встала в очередь на получение жилья по категории "Семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов". Однако спустя два года жилищная комиссия исключила её из очереди, ссылаясь на зарегистрированный на имя супруга дом в Макатском районе Атырауской области.
Женщина подала в суд на акима Макатского района и отдел ЖКХ. В иске она попросила признать это незаконным и обязать восстановить её в очереди.
Суд, рассмотрев дело, установил, что истец действительно является многодетной матерью, награждена подвеской "Алтын алқа" и воспитывает ребёнка с ограниченными возможностями.
Она была вынуждена снять квартиру в районном центре для обучения на дому ребенка с ограниченными возможностями, так как дом, где проживала женщина с семьей, расположен в 22 километрах от посёлка Макат.
"СМАС иск удовлетворил частично. Признана незаконной и отменена часть протокольного решения в отношении истца. Суд обязал отдел восстановить истца в прежней очереди", – сообщили в областном суде.
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