Суд обязал Air Astana возместить ущерб казахстанцам за несостоявшийся отдых
Подробности сообщил адвокат семьи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Турксибском районном суде Алматы огласили решение по иску к авиакомпании Air Astana. Претензии к ней предъявили отец и дочь, у которых из-за отмены рейса сорвалась турпоездка, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, летом 2024 года отец и дочь планировали совместный отдых в Турции. Оплатили турагенту приобретение авиабилетов, бронирование отеля, трансфер, страхование.
Туристы должны были вылететь за 2 дня до тура из Актобе в Алматы, но их рейс не состоялся из-за поломки самолета.
"Air Astana уведомила, что рейс будет совершён другим воздушным судном и просила пассажиров ожидать. Рейс откладывали неоднократно, а потом и вовсе отменили. После отмены рейса от Air Astana пришло ещё одно уведомление о том, что рейс всё таки состоится, но его будет выполнять FlyArystan. Оказалось, уведомление было недостоверным. FlyArystan не впустил пассажиров из другого рейса на своё воздушное судно. Из-за чего пассажиры не смогли вылететь в Алматы, потратив на ожидание решения 2 дня", - сообщил защитник.
По решению суда Air Astana возместила семье стоимость всех билетов, в том числе по турпродукту. А также должна выплатить туристам около миллиона тенге.
Самое читаемое
- Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
- Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
- Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
- Владелица детсада в Алматы, где душили ребёнка, записала видеообращение
- Тысячи осужденных казахстанок могут выйти на свободу