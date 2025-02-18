В Турксибском районном суде Алматы огласили решение по иску к авиакомпании Air Astana. Претензии к ней предъявили отец и дочь, у которых из-за отмены рейса сорвалась турпоездка, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил адвокат Данильхан Шагатаев, летом 2024 года отец и дочь планировали совместный отдых в Турции. Оплатили турагенту приобретение авиабилетов, бронирование отеля, трансфер, страхование.

Туристы должны были вылететь за 2 дня до тура из Актобе в Алматы, но их рейс не состоялся из-за поломки самолета.

"Air Astana уведомила, что рейс будет совершён другим воздушным судном и просила пассажиров ожидать. Рейс откладывали неоднократно, а потом и вовсе отменили. После отмены рейса от Air Astana пришло ещё одно уведомление о том, что рейс всё таки состоится, но его будет выполнять FlyArystan. Оказалось, уведомление было недостоверным. FlyArystan не впустил пассажиров из другого рейса на своё воздушное судно. Из-за чего пассажиры не смогли вылететь в Алматы, потратив на ожидание решения 2 дня", - сообщил защитник.

По решению суда Air Astana возместила семье стоимость всех билетов, в том числе по турпродукту. А также должна выплатить туристам около миллиона тенге.