Суд о гибели девочки в ходе январских событий: заявление отца прокомментировала прокуратура

Почему отца погибшей при январских событиях Айкоркем Мелдехан не допустили к судебному процессу, пояснили в главной военной прокуратуре (ГВП), передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело по обвинению военнослужащего Жұман А.И. в превышении власти (статья 451 часть 2 пункт 1 УК РК), которое повлекло смерть четырёхлетней Айкоркем Мелдехан, рассматривает военный суд Алматинского гарнизона. По данным ГВП, суд проходит в закрытом режиме в связи с наличием в материалах дела секретных документов, которые не подлежат разглашению.

"Сегодня отец погибшей Айкоркем Айдос Мелдехан заявил представителям СМИ о том, что его не допускают к судебному процессу из-за отсутствия допуска к госсекретам. Информируем, что оформить допуск к госсекретам Айдосу Мелдехан предлагалось неоднократно, в том числе 19 июля т.г. при приёме руководством главной военной прокуратуры. Однако от его оформления и прохождения специальной проверки он отказался. Об этом свидетельствует его собственноручно написанное заявление, которое приобщено к уголовному делу", — отмечается в пресс-релизе ГВП.

Указывается, что оформление допуска является обязательным требованием по всем уголовным делам, содержащим госсекреты.

При этом адвокату и потерпевшему - родному брату погибшей Айкоркем - Бауыржану Медлеханову в апреле и июне т.г. оформлены допуска к госсекретам и соответственно допуск ко всем материалам уголовного дела, сообщили в ГВП.

"Подчёркиваем, соблюдение прав потерпевших обеспечивает представляющий их интересы профессиональный адвокат. Одновременно разъясняем, что распространение заведомо ложных сведений влечёт установленную законодательством ответственность", — отметили в ГВП.

И призвали граждан доверять только официальным источникам информации.