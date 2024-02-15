Суд не стал наказывать врезавшегося в полицейское авто таксиста в Костанае

Суд не усмотрел состава преступления в том, что таксист, спасая свою жизнь, намеренно врезался в полицейскую машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Специализированного суда по административным правонарушениям Костаная.

Суд рассмотрел дело по статье 610 части 1 КоАП РК.

Согласно материалам дела, 7 января 2024 года на перекрестке улиц Карбышева-Чернышевского водитель такси на Hyundai Accent Classic выехал на встречную сторону дороги и совершил столкновение с полицейской автомашиной.

В суде отметили, что таксисту пришлось пойти на это, поскольку один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил нож к горлу водителя, требовал деньги и отвезти их в Петропавловск.

Суд не усмотрел в действиях таксиста состава адмнарушения, поскольку действия водителя были вызваны крайней необходимостью, а превышения ее пределов не допущено. Постановлением суда производство по делу прекращено за отсутствием состава административного правонарушения.