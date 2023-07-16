Суд назначил штраф за осквернение памятника Абаю в ВКО

Фото: yk-news.kz

В Усть-Каменогорске оштрафовали законных представителей подростка, осквернившего памятник Абаю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Соответствующее решение вынесено в рамках административного дела по статье 448 "Вандализм несовершеннолетних". Согласно закону, штраф за данное правонарушение составляет 15 МРП. Ответственность несут родители или иные законные представители несовершеннолетнего.

Напомним, 10 июля в полицию сообщили, что неизвестный изрисовал памятник Абаю. Злоумышленника установили по камерам видеонаблюдения.

"Днём 2 июля трое несовершеннолетних подъехали к памятнику на велосипедах. Один из ребят нанёс надпись на основание", — уточнили в ДП ВКО.