Суд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб Бишимбаева и Байжанова

Уголовное дело в отношении экс-министра Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова поступило в апелляционную инстанцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на суд Астаны.

“Постановлением судьи от 11 июня т.г. дело назначено к рассмотрению на 26 июня 2024 года в 10.00 часов. Заседание будет проходить в здании суда г.Астаны по адресу: г.Астана, ул.Г.Алиева 6, блок В”, - говорится в сообщении.

Напомним, 13 мая 2024 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении осужденных Бишимбаева К. и Байжанова Б.

После оглашения приговора, в установленные сроки законом поступили апелляционные жалобы от осужденных и их защитников на приговор

“В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Байжанова Б. ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, изменить приговор в части обвинения по п.5 ч.2 ст.99 УК, переквалифицировав действий Бишимбаева К. на ч.3 ст.106 УК со снижением наказания в соответствии с измененной квалификацией, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова передали на рассмотрение судье.