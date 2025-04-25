В области Ұлытау вынесен приговор по делу о подпольной торговле суррогатным алкоголем, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура региона совместно с Департаментом экономических расследований раскрыла нелегальный цех, действовавший в одном из жилых домов города Сатпаева.

Как установило следствие, местный житель наладил у себя дома производство фальсифицированного алкоголя, который затем реализовывал среди горожан. Во время обыска правоохранители изъяли около тонны спиртосодержащей жидкости, оборудование для её розлива, а также десятки единиц табачной продукции без акцизных марок.

Подозреваемый признал вину в полном объёме и активно сотрудничал со следствием. Сатпаевский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы сообщали, что алматинские таможенники нашли в партии "газировки" опасный алкоголь.