Суд наказал жителя Сатпаева за опасный бизнес
Подозреваемый признал вину в полном объёме.
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В области Ұлытау вынесен приговор по делу о подпольной торговле суррогатным алкоголем, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура региона совместно с Департаментом экономических расследований раскрыла нелегальный цех, действовавший в одном из жилых домов города Сатпаева.
Как установило следствие, местный житель наладил у себя дома производство фальсифицированного алкоголя, который затем реализовывал среди горожан. Во время обыска правоохранители изъяли около тонны спиртосодержащей жидкости, оборудование для её розлива, а также десятки единиц табачной продукции без акцизных марок.
Подозреваемый признал вину в полном объёме и активно сотрудничал со следствием. Сатпаевский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что алматинские таможенники нашли в партии "газировки" опасный алкоголь.
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